Des chercheurs du prestigieux King's College de Londres ont décortiqué le mécanisme biologique à l'origine des bénéfices de ce régime à base d'huile d'olive, de légumes et de poisson.

On pensait être incollable sur le régime méditerranéen (ou crétois), cette alimentation dont les effets bénéfiques sont reconnus pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et l'obésité. Une équipe de chercheurs britanniques brise nos certitudes en ajoutant leur grain de sel. Et nous prouvent que le régime crétois a encore sa part de mystère. Dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, les scientifiques lèvent le voile sur le mécanisme qui sous-tend les vertus de cette alimentation riche en fruits, légumes, huile d'olive et poisson.

Comment fonctionne cette tambouille interne ? Pour le comprendre, les chercheurs ont vérifié le lien entre le régime méditerranéen et la baisse de l'hypertension artérielle. La réponse se trouve en fait dans le mariage vertueux des acides gras non saturés présents dans l'huile d'olive et dans les fruits à coque, avec les nitrates compris dans les légumes tels que les épinards, le céleri et les carottes. Ce mélange d'acides gras non saturés et de nitrates donne une réaction chimique à l'origine de la formation d'"acides gras nitro". Ces molécules entraînent une baisse de la tension artérielle grâce aux nitrates qui arrivent à neutraliser une enzyme qui régule la tension artérielle.

Des nitrates puissants

Ce résultat a été démontré sur des souris de laboratoire. Certaines d'entre elles ont été rendues génétiquement résistantes à la neutralisation de cette enzyme. Chez celles-ci, une alimentation riche en acides gras nitro n'a pas permis d'abaisser leur tension artérielle. En revanche, chez les souris normales, le régime crétois a bien eu l'effet bénéfique sur la tension artérielle, confirmant le pouvoir des nitrates sur l'enzyme.

Si vous n'êtes pas encore rassasié de connaissances sur le régime méditerranéen, sachez qu'il offre aussi à notre organisme plein de bonnes vitamines, des céréales complètes anti-diabète, du poisson et de la volaille anti-cholestérol.