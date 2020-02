C’est par la bouche de son patron Fort Felker que la presse a appris récemment l’abandon du projet Makani d’éoliennes volantes et la disparition de la société éponyme de la galaxie Google.

Il a ainsi confirmé qu’Alphabet a décidé de se séparer de cette filiale née en 2006 et acquise en 2013 pour la conception et la fabrication de petites éoliennes volant à l’aide d’un câble. Lancée à l’origine par une petite start-up spécialisée dans l’utilisation dans l’énergie du vent, elle a été intégrée en 2013 par Alphabet au laboratoire de Google dédié aux technologies futuristes.

La décision d de se départir de cette société repose sur des considérations technico-commerciales selon le responsable de la société Makani qui a admis que le lancement de « tout nouveau type de technologie d’énergie éolienne implique de relever des défis commerciaux et d’ingénierie », peut-on lire sur le site français 20minutes.fr, où l’on retrouve également ce passage de la déclaration de Fort Felker reconnaissant qu’e dépit « de solides progrès techniques, la route vers la commercialisation est plus longue et plus risquée que prévu, donc à partir d’aujourd’hui, Makani ne fera plus partie d’Alphabet ».