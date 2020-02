Une convention de partenariat a été signée jeudi entre la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP) de Laghouat et le groupe japonais JGC opérant au niveau de la zone industrielle de Hassi-R'mel, a-t-on appris à la DFEP.

La convention vise la contribution de l'entreprise japonaise à la formation de stagiaires dans les spécialités de pétrochimie, systèmes de régulation, sécurité industrielle, hygiène et sécurité environnement et énergies renouvelables, au titre de l'implication des firmes étrangères dans le développement de la formation et de l'enseignement spécialisé, a-t-on précisé. Le secteur de la formation cherche à travers ce type de partenariat à préparer l'intégration du stagiaire dans le monde professionnel, en approfondissant ses connaissances, avec option de recrutement à la fin de la formation au sein des sociétés partenaires ou ils ont accompli leur stage, a ajouté la source. Abdelwadoud El-Bordj, stagiaire dans le domaine des systèmes de régulation, estime que cette convention ouvre aux stagiaires la possibilité de contact direct avec les ingénieurs au niveau des ateliers du groupe JGC, en plus de les familiariser avec les équipements et applications afférentes à leur spécialité.