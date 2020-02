Des dossiers de près de 200 Chahids seront transmis au ministère des Moudjahidines pour "la reconnaissance de leur qualité de Chahid de la Guerre de libération nationale", a-t-on appris mercredi à Tizi-Ouzou de la direction locale de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM), à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid.

Le ministère des Moudjahidines, interpellé à l’Assemblée populaire nationale (APN) lors de la présentation du Programme du gouvernement par un député de la wilaya du Rassemblement national démocratique (RND), Mokadem Tayeb, a instruit, à cette occasion, la direction locale des Moudjahidines, de "lui transmettre les dossiers de ces Chahids", à précisé la même source.

Leur nombre, a indiqué à l’APS Mouloud Khammes, responsable au niveau de l’ONM locale avoisinent les 200 cas, expliquant qu’il s’agit "de Chahids qui, pour la plupart, étaient célibataires et n’avaient pas de descendants pour leur constituer des dossiers, dont les noms figurent sur les stèles, monuments et cimetières de Chahids, mais qui n’ont pas de fiche au niveau de la direction de s moudjahidines". Quatre-vingt (80) autres Chahids au niveau de la wilaya "ont déjà été reconnus, à titre posthume, lors d'une précédente opération effectuée entre 2008 et 2010", a en outre, indiqué le même responsable.