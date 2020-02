Le parc du transport scolaire de la wilaya de Jijel vient d’être renforcer par 40 nouveaux bus attribués au profit de plusieurs communes, selon les besoins et les priorités, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

L’opération a ciblé 22 communes sur les 28 collectivités locales que compte cette wilaya, selon la même source qui a fait part de l’impact de cette mesure sur "la réduction des souffrances subies par les élèves issus des régions enclavées et montagneuses et l’amélioration de leurs conditions de scolarisation". Cette opération permettra aussi l’augmentation des capacités des communes ciblées pour une meilleure prise en charge des élèves des trois paliers scolaires (primaire, moyen et secondaire), a-t-on souligné . Pour sa part, un responsable de la direction locale de l’Education, Mourad Bouteldj a indiqué dans une déclaration à l’APS que "plusieurs écoles primaires réparties à travers le territoire de la wilaya de Jijel ont bénéficié de laboratoires d’informatiques au profit des élèves scolarisés". Il a, à ce titre, précisé qu’au moins une école par commune a ét é équipée en laboratoire d’informatique "ce qui va permettre de développer les capacités des élèves dans le domaine technologique notamment". Le même responsable a ajouté que les communes de Jijel, El Milia et Taher, les plus grandes en matière de densité de la population, ont bénéficié de 4 laboratoires chacune, alors que les autres communes ont bénéficié d’au moins 1 laboratoire équipé en moyens technologiques nécessaire pour le perfectionnement des connaissances des élèves dans ce domaine précis.