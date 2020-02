Vingt six (26) puits pastoraux parmi les 30 programmés ont été équipés en kits solaires dans les régions enclavées de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Financée par la Caisse nationale de développement rural, l’opération, qui cible l’équipement de 30 puits dans différentes zones pastorales, a porté jusque-là sur 26 puits dans les communes d’In-amenas, Illizi, Djanet et Bordj El-Haouès, et sera finalisée (4 puits restants) dans le courant du mois de mars prochain, a précisé le DSA, Ahmed Brahimi. Un financement de 120 millions DA a été également consacré à la réhabilitation de puits dans les zones d’Imihrou et Aberber, au titre de la prise en charge des dommages engendrés par les inondations de l’an dernier dans le région et la réponse aux préoccupations des agriculteurs et des éleveurs, a-t-il ajouté.

Les services agricoles s’emploient, par ailleurs, à l’aménagement de plusieurs périmètres agricoles et leur équipement en réseaux d’irrigation, dont cinq (5) au niveau de la daira de Bordj Omar Idriss (Nord de la wilaya) et deux (2) autres grands périmètres en bassins et réseaux d’irrigation d’une superficie de 200 hectares, ainsi que la dotation de 68 exploitations en pompes dans la région de Djanet (Sud de la wilaya), a indiqué M. Brahimi.