Des dizaines d'Ukrainiens ont protesté mercredi contre l'arrivée de plusieurs dizaines de personnes évacuées de Chine, frappée par le nouveau coronavirus, par crainte de la propagation de cette maladie dans cette ex-République soviétique.

Un avion transportant 48 Ukrainiens et 29 ressortissants de pays tiers depuis Wuhan, ville chinoise et épicentre de cette maladie, est attendu en Ukraine jeudi matin.

Tous les arrivants seront placés en quarantaine pendant 14 jours dans une des quatre structures sanitaires sélectionnées à cette fin, a indiqué le gouvernement, qui ne dévoile pas leur noms en raison des protestations, ni même l'aéroport qui accueillera l'avion.

Mercredi, plusieurs dizaines d'Ukrainiens ont bloqué la route menant vers un hôpital dans la ville de Vynnyky, dans l'ouest du pays, afin de protester contre un éventuel envoi des évacuées.

Certains employés de la clinique se sont joints à la protestation, selon plusieurs médias ukrainiens.

«Nous sommes sortis (...) pour ne pas permettre d'apporter le virus ici», a déclaré une femme vêtue de la tenue médicale blanche, selon une vidéo publiée par le site d'information Zaxid.net.



Le nouveau coronavirus fait deux morts en Iran

Deux personnes âgées iraniennes sont décédées du nouveau coronavirus, ont rapporté mercredi des médias officiels locaux quelques heures après avoir fait état des deux premiers cas avérés en Iran de contamination par cette épidémie.

Il s'agit des premiers cas connus, au Moyen-Orient, de décès de patients atteints du virus COVID-19, qui a fait plus de 2.000 morts depuis son apparition, dont huit en dehors de la Chine continentale: un en France, deux à Hong-Kong et en Iran, un au Japon, un aux Philippines et un à Taïwan.

«Malheureusement, (les) deux (patients testés positifs au virus) sont décédés dans une unité de soins intensifs du fait de leur âge avancé et d'un système immunitaire défaillant», écrit l'agence officielle Irna en citant Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

L'épidémie du nouveau coronavirus a fait 108 morts de plus dans la province du Hubei, portant à 2.112 le nombre total de écès en Chine continentale, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires locales.



Corée du Sud: Un premier décès

Une première personne atteinte du nouveau coronavirus est morte en Corée du sud où le nombre des personnes contaminées a doublé au cours des dernières 24 heures, passant à une centaine, ont annoncé jeudi les autorités.

Dans le Comté de Cheongdo, à 320 kilomètres au sud de Séoul, un homme d'une soixantaine d'années est mort mercredi des suites de la maladie - il a été testé positif au coronavirus au lendemain de son décès -, a expliqué le centre coréen de contrôle et de prévention des maladies.

Il faisait partie d'un groupe de quinze personnes contaminées - des patients et des membres du personnel - dans un seul hôpital.

Au total, 51 nouveaux cas ont été signalés en 24 heures en Corée du Sud, ce qui y porte à 104 le nombre total des personnes ayant contracté la maladie.

Dans la seule ville de Daegu, la quatrième plus grande de Corée du Sud avec plus de 2,5 millions d'habitants, près de 50 victimes d'une transmission massive de la maladie ont été recensées.

Une femme de 61 ans , ignorant avoir contracté la pneumonie virale, est en effet soupçonnée d'avoir contaminé à elle seule une quarantaine de personnes, notamment en assistant à des offices religieux. Par mesure de précaution, les services d'urgence de quatre hôpitaux de la ville ont été fermés, a dit un responsable de la municipalité, tandis que le maire de Daegu, Kwon Young-jin, a appelé la population à demeurer chez elle.