La Suisse a reporté à une date ultérieure, en raison de l'épidémie du coronavirus, un sommet international sur la sécurité des patients auquel devaient participer le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des ministres de la Santé.

La 5e édition du Sommet ministériel mondial sur la sécurité des patients qui devait se tenir les 27 et 28 février à Montreux (ouest de la Suisse) a été annulée car «en raison de l'épidémie de Covid-19, la présence de plusieurs participants s'avère indispensable» dans leurs pays respectifs, a indiqué la Suisse dans un communiqué publié mercredi.

Au total, depuis son apparition en décembre, le nouveau coronavirus a tué 2.118 personnes en Chine (hors Hong Kong et Macao) où plus de 74.500 personnes ont été contaminées.

Ailleurs dans le monde, l'épidémie a fait 11 morts au total et la contamination touche quelque 25 pays dont l'Iran qui a annoncé deux morts --les premiers enregistrés au Moyen-Orient.

Alors qu'«une partie des spécialistes attendus à Montreux sont actuellement occupés à gérer la crise dans leurs pays respectifs», le Département fédéral de l'intérieur suisse, après en avoir avisé l'OMS, a décidé de repousser le sommet, a détaillé le communiqué.

«Ce report à une date ultérieure permettra de tirer des enseignements de la gestion de l'épidémie du Covid-19 et de l'efficacité des mesures prises dans les différents pays», a-t-il ajouté.

Des professionnels de la santé ainsi que des décideurs politiques du monde entier étaient attendus pour débattre notamment de la qualité des soins et la Suisse avait invité le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce sommet est organisé tous les ans depuis 2016, dans un pays différent.