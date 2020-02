L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi que les résultats préliminaires des essais cliniques de produits thérapeutiques contre le COVID-19 pourraient être disponibles dans trois semaines, ont rapporté vendredi des médias.

«Nous attendons (...) avec impatience les résultats de deux essais cliniques de produits thérapeutiques priorisés par le schéma directeur de l'OMS en matière de recherche et développement», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du point de presse quotidien de l'agence onusienne.

L'un de ces essais est la combinaison de deux molécules utilisées contre le VIH, le lopinavir et le ritonavir, tandis que l'autre teste l'antiviral remdesivir. Ce dernier est développé par le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences. Il a montré une bonne activité antivirale contre les coronavirus SRAS et MERS lors d'expériences antérieures sur des cellules et des animaux. Il a également montré une assez bonne activité antivirale contre le COVID-19 au niveau cellulaire. Un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, du remdesivir a débuté le 6 février dans plusieurs hôpitaux de la ville chinoise de Wuhan (centre) et devrait durer jusqu'à la fin avril.

Une étude publiée en 2004 a montré que l'association lopinavir/ritonavir représentait un «bénéfice clinique substantiel» pour des patients atteints du SRAS. L'hôpital Jinyintan de Wuhan, où les 41 premiers patients confirmés ont été traités, a déjà lancé un essai contrôlé randomisé avec cette combinaison de médicaments anti-VIH, selon un rapport de chercheurs chinois publié le mois dernier dans la revue médical The Lancet. La troisième version des directives de traitement du COVID-19 publiée par la Commission nationale de la santé de la Chine suggère que la prise de deux comprimés de lopinavir/ritonavir et l'inhalation d'une dose d'alpha-interféron nébulisé deux fois par jour pourraient bénéficier aux patients.