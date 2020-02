Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, une délégation du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), conduite par son président, Kamal Moula, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette entrevue, "les deux parties ont examiné les possibilités d’investissement offertes dans le domaine de l’énergie pour les investisseurs et les industriels du Club qui activent notamment dans les industries du plastique, du cosmétique et de l’agro-alimentaire", précise la même source.

A cette occasion, M. Arkab a "insisté sur l’importance des potentialités et les opportunités existantes dans le domaine de l’énergie notamment dans la transformation des hydrocarbures et des énergies renouvelables, à travers la création de petites et moyennes entreprises", est-il noté dans le communiqué.

Il a également invité "les entrepreneurs du secteur privé national à s’impliquer davantage dans la promotion de la production nationale, dans le but de créer de l’emploi et de la richesse", ajoute le ministère de l'Energie.

Pour sa part, le président du CEIMI s’est dit "satisfait de cette rencontre qui a permis aux entrepreneurs de s’informer des opportunités d’affaires et d’investissements dans le secteur de l’énergie".

M. Moula a aussi affirmé leur " disposition à apporter leur contribution pour le développement de l’outil industriel et la réalisation de l’intégration nationale".