La réunion a permis de fixer deux priorités, à savoir, la numérisation du secteur et les urgences médicales.

En matière de numérisation, il a été convenu de la mise en place du réseau informatique au niveau de 225 établissements de santé ainsi que la numérisation des demandes de radiothérapie en vue de réduire les délais d'attente, outre la digitalisation des polycliniques et l'accélération de la réalisation des réseaux informatiques au niveau des établissements de santé, en assurant leur interconnexion et en les reliant aux directions de la santé et à l'administration centrale.

Concernant les urgences médicales, le ministre a ordonné la réhabilitation des établissements publics de santé de proximité (EPS P) dans le but de réduire la pression sur les centres hospitalo-universitaires (CHU) à travers la création d'unités de première urgence de référence constituées d'équipes médicales et paramédicales chargées d'assurer les consultations médicales, le diagnostic et les soins au niveau local.