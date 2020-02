Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, jeudi à Alger, des experts en consulting agricole et développement des produits agricoles avec lesquels il a examiné les voies à même de valoriser la contribution des compétences algériennes établies à l'étranger à la relance de l'économie nationale, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, le ministre a examiné avec le président du cabinet de conseil en agriculture "AGROconseil", Abdelhalim Yahia Aïssa, établi au Canada, accompagné du représentant de la compagnie internationale Altragenitix, spécialisée en développement de la filière lait, qui a proposé ses solutions techniques pour développer cette filière.

A cette occasion, M. Rezig a indiqué que "les portes du secteur sont ouvertes à toutes les compétences algériennes établies à l'étranger", ajoutant que "le gouvernement compte aujourd'hui sur cette communauté pour un investissement direct dans leur patrie mère et un transfert d'expertises et de technologies modernes, notamment en matière de promotion des filières lait et viandes rouges sur des bases scientifiques".

Le ministre a précisé que "le projet proposé sera débattu avec le ministère de l'Agriculture et du développement rural dans le cadre de la coordination gouvernementale", ajoute-t-on de même source.