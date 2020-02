La défense antiaérienne d'Arabie saoudite aintercepté des missiles lancés par les rebelles Houthis visant des villes saoudiennes, a affirmé la coalition militaire sous commandement saoudien engagée dans la guerre au Yémen.

«Les missiles ont été tirés de manière systématique et délibérée afin de viser des villes et des civils, ce qui est une atteinte flagrante au droit humanitaire international», a ajouté le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki, dans un communiqué cité par l'agence de presse saoudienne SPA.

«La capitale (Sanaa) est devenue un centre d'assemblage, d'installation et de lancement de la milice Houthie pour des missiles balistiques qui visent le royaume» saoudien, a-t-il ajouté. La coalition intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen pour soutenir les forces gouvernementales contre les rebelles Houthis proches de l'Iran. Selon diverses organisations humanitaires, la guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance, selon l'ONU.