Il a fait cette remarque lors d'une visite à Har Homa, un quartier de colons d'Al Qods, où il a annoncé que 2.200 logements seraient construits dans le quartier et 3.000 dans un autre appelé Givat Hamatos.Le Premier ministre israélien a également promis d'étendre Har Homa pour lui faire atteindre l'équivalent d'une «ville de taille moyenne en Israël» en y attirant quelque 12.000 habitants juifs, ce qui porterait la population totale du quartier à environ 50.000 personnes. «Nous relions toutes les parties de la Jérusalem (Al Qods) unie, la Jérusalem (Al Qods) reconstruite», a-t-il dit, faisant référence à la partie orientale de la ville sainte, qu'Israël a conquis avec le reste de la Cisjordanie et la bande de Gaza lors de la guerre des Six Jours de 1967. Peu de temps après la guerre, Israël a annexé Al Qods-Est, affirmant qu'elle faisait partie de sa «capitale indivisible», une décision qui n'avait jamais été reconnue par la communauté internationale jusqu'à ce que le président américain Donald Trump reconnaisse Al Qods comme capitale d'Israël en décembre 2017.Har Homa et Givat Hamatos sont deux quartiers situés sur certaines des dernières terres reliant les zones palestiniennes de Cisjordanie et de Al Qods-Est, que les Palestiniens considèrent comme la capitale de leur futur Etat.

La Palestine accuse le gouvernement Trump d'être «partenaire» d'Israël dans l'annexion des territoires palestiniens

Le Secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a déclaré jeudi que les Etats-Unis et Israël avaient noué un «partenariat» pour mener à bien une politique d'annexion basée sur la construction constante de nouvelles colonies israéliennes. «L'administration Trump a désormais noué un partenariat avec Israël par le biais du comité d'annexion récemment mis en place, avec notamment l'annonce de nouvelles constructions et l'extension des colonies illégales d'Israël sur des terres appartenant à l'Etat de Palestine», a indiqué M. Erekat dans un communiqué de presse.

M. Erekat a émis cette condamnation après la récente décision d'Israël de construire 5.200 nouveaux logements pour les colons israéliens dans le sud de Jérusalem, en plus d'avoir approuvé un projet de construction de 9.000 nouveaux logements dans le nord de la ville.