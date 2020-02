Au moins 120 terroristes ont été «neutralisés» au cours d'une opération conjointe menée depuis le 1er février dernier par les forces armées nigériennes et la force française Barkhane, dans le nord de la région de Tillabéry, le long de la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministre nigérien de la Défense rendu public par la télévision publique nigérienne, dans son édition de jeudi soir.

«23 ont été neutralisés dans le triangle D'Inates-Tongotongo-Tillaoua», précise le communiqué, ajoutant que 10 motos et divers équipements servant à la réalisation d'engins explosifs improvisés et à l'observation, ont été également saisis et détruits. Selon la même source, «aucune perte n'est à déplorer parmi les forces amies». Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambé, a saisi cette opportunité pour saluer la coopération avec «le partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme aux cotés des forces armées nigériennes». La partie nord du Mali abrite depuis près de six ans plusieurs groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d'Ansar Dine et d'autres mouvements islamistes, ainsi que des narcotrafiquants qui mènent des attaques meurtrières de part et d'autre de la frontière commune aux deux pays, longue de plus de 800 km.