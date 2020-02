Boire des sodas est mauvais pour la ligne mais aussi pour la bonne santé des dents, selon une nouvelle étude scientifique australienne.

L'acidité des boissons gazeuses nuit aux dents 30 secondes après leur absorption, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Dentistry. Et les effets négatifs de ces boissons sont triples.

Les chercheurs en médecine dentaire de l'Université d'Adélaïde révèlent qu'en plus d'attaquer l'émail, l'acidité des sodas provoque des grincements de dents pendant la nuit, des reflux gastro-œsophagiens et des dommages irréversibles sur la dentition.

Et que malheureusement, rien ne sert de se brosser les dents après avoir avalé sa canette, le mal est déjà fait. En moins de 30 secondes les sodas ont attaqué l'émail des dents.

Les sodas causent aussi une érosion dentaire, c'est-à-dire la perte d'émail sur les dents. Celle-ci est causée par les attaques chimiques de certains aliments acides qui agissent sur la surface des dents.

«L'érosion dentaire est un sujet de préoccupation croissante dans les pays développés, et elle est détectée cliniquement souvent trop tard, une fois que les dégâts irréversibles sont faits», explique le Dr Sarbin Ranjitkar co-auteur de l'étude.

En effet, une récente étude Ifop réalisée pour le laboratoire GlaxoSmithKline révélait que 30% de la population des jeunes adultes souffre d'érosion dentaire et plus de deux sur cinq (41,9%) d'hypersensibilité dentaire.

Les recommandations pour protéger les dents

Pour protéger les dents de l'érosion et de l'hypersensibilité dentaire, il est recommandé de ne pas manger et boire des aliments acides, d'éviter les boissons gazeuses, de boire un verre d'eau après avoir mangé des produits laitiers, d'utiliser des dentifrices peu abrasifs et des brosses à dents souples, de ne pas se brosser les dents tout de suite après avoir mangé. Mâcher du chewing-gum permet, grâce à la production de salive, de retrouver un taux normal d'acidité.

Les signes d'alerte de l'érosion dentaire sont difficiles à identifier mais, il est recommandé de faire attention aux dents qui deviennent ternes, transparentes ou qui perdent de leur blancheur et à hypersensibilité dentaire.