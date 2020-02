Au-delà des saveurs exquises et parfois subtiles qu'ils offrent, les aliments sont une composition complexe d'eau, de sucres, de graisses, de protéines, de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments, de fibres… : les nutriments. Ces composants essentiels au bon fonctionnement de notre organisme sont de deux sortes :

• ceux qui fournissent de l'énergie au corps (ils sont dits énergétiques), qui sont au nombre de 5 : protéines, glucides (sucres), lipides (graisses), alcool, fibres.

• ceux qui ne fournissent pas d'énergie mais sont malgré tout indispensables à la vie : vitamines, sels minéraux, oligoéléments et eau.

Bien entendu, difficile pour la plupart d'entre nous de traduire ce que nous mangeons (viande, légumes, laitages…) en termes de nutriments (glucides, lipides, vitamines…). Pourtant, connaître et comprendre les nutriments est la condition pour parvenir à équilibrer nos menus journaliers et améliorer la qualité de notre alimentation.

Si une perte de 2% de la quantité d'eau contenue dans notre corps déclenche la soif (premier niveau d'alerte de la déshydratation), une perte de 15% conduit à la mort.

C'est dire à quel point, sans elle, il nous est impossible de vivre !

De plus, l'eau irrigue l'ensemble de nos cellules, permet la diffusion de l'oxygène ou des messagers chimiques (hormones) dans notre organisme, mais aussi assure la répartition des nutriments (protéines, glucides, lipides, vitamines…) vers nos organes vitaux.

Le mode d'emploi

L'énergie que nous apportent les nutriments énergétiques est comptabilisée en calories (cal, kcal ou kilocalories) ou en kJ (kilojoules), sachant qu'1 cal = 4,18 kJ.

• 1 g de protéines = 4 cal

• 1 g de glucides = 4 cal

• 1 g de lipides = 9 cal

• 1 g de fibres = 2 cal