Le miel, anti-microbes

Ses bienfaits : antimicrobien et cicatrisant reconnu, ses propriétés varient en fonction des plantes dont il est issu. C'est le miel de Manuka de Nouvelle Zélande qui intéresse le plus les chercheurs actuellement : riche en méthylglyoxal, antibactérien, il serait particulièrement efficace contre les sinusites, angines et bronchites.

Les recommandations : une cuillère chaque jour en hiver pour renforcer ses défenses. Préférez les miels français (dont la qualité est bien contrôlée) et pour profiter au mieux de ces enzymes et antioxydants bienfaiteurs, ne le faites pas chauffer. Et consommez-le le plus rapidement possible.

La canneberge,l'anti-cystites

Ses bienfaits : riche en antioxydants (en particulier en proanthocyanidines), de nombreuses études ont montré sa puissante action antibactérienne. Elle protège des ulcères digestifs dus à l'Helicobacter pylori, ainsi que des infections urinaires en empêchant l'adhérence des bactéries E. coli.

Les recommandations : 1 verre de jus de canneberge par jour est conseillé pour celles qui souffrent d'infections urinaires récidivantes. Cette baie acide venue d'Amérique du Nord se trouve aussi facilement en version séchée. Dans les deux cas, préférez-les sans sucre ajouté.

Le shiitake, le pro de l'immunité

Ses bienfaits : les champignons asiatiques (shiitake, maitake, reishi) contiennent des polysaccharides, des molécules complexes qui ont la propriété de stimuler le système immunitaire. Des études ont notamment montré que leur consommation augmente le nombre et l'activité des globules blancs.

Les recommandations : peu digeste cru, il est préférable de le cuire, par exemple dans des soupes, des omelettes, des pâtes... On le trouve frais ou séché, en particulier dans les magasins bio et asiatiques.

Le citron, anti-radicaux libres

Ses bienfaits : son principal atout est sa richesse en vitamine C qui participe à de nombreuses fonctions dans l'organisme. Antioxydante, elle protège notamment les cellules des radicaux libres qui, en trop grande quantité, affaiblissent l'organisme et le rendent plus vulnérable aux infections.

Les recommandations : tous les jours un trait de jus de citron sur ses crudités ou salades de fruits (qu'il protège aussi de l'oxydation !) est un bon moyen de couvrir la majorité de ses besoins en vitamine C. En duo avec du miel dans une infusion, c'est un remède efficace contre les petits maux de l'hiver.

L'huître, l'alliée de la cicatrisation

Ses bienfaits : elle renferme une quantité record de zinc : 1 ou 2 huîtres suffisent à couvrir nos besoins quotidiens. Le zinc participe notamment au bon fonctionnement du système immunitaire, protège les cellules de l'oxydation et favorise les processus de guérison et de cicatrisation.

Les recommandations : ce produit saisonnier et festif ne peut faire l'objet d'une alimentation quotidienne. Mais pensez-y de temps en temps d'autant que, outre sa richesse en minéraux, elle apporte très peu de calories.

Les laits fermentés, les alliés de la flore

Leurs bienfaits : les laits fermentés en pots ou à boire renferment des milliards de probiotiques (lactobacilles, bifido-bactéries), de bonnes bactéries qui prennent soin de notre flore intestinale qui fait barrière aux microbes et participe à la production d'anticorps.

Les recommandations : un par jour si on veut bénéficier de leurs bienfaits sur la durée, car les probiotiques ne demeurent pas dans l'intestin et leurs effets bénéfiques s'arrêtent quand on arrête d'en consommer. Préférez les versions nature et faites attention aux versions à boire qui sont parfois très sucrées.