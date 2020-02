Le piment protègerait du cancer colorectal, selon une nouvelle étude scientifique américaine. La capsaïcine du piment n'aurait pas que la faculté de rendre épicé les aliments et de vous brûler la langue, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale le Journal of Clinical Investigation.

Elle serait excellente pour lutter contre le cancer de la prostate. Les chercheurs de l'Université de Californie, San Diego School of Medicine ont découvert que ce composé du piment, en activant un récepteur sur les cellules qui tapissent l'intestin, déclenche une réaction protectrice contre le risque de tumeurs colorectales. Cette substance serait capable de tuer certaines cellules cancéreuses. L'injection de capsaïcine dans des cellules prostatiques cancéreuses de souris a conduit à leur apoptose (la mort des cellules cancéreuses mais pas des cellules saines). 80% des cellules cancéreuses de la prostate portées par les rongeurs ont été détruites. Elle a aussi permis de prolonger la durée de vie des souris de plus de 30%.

« La capsaïcine a eu un profond effet anti-proliférant sur les cultures de cellules humaines de cancer de la prostate », a souligné l'un des chercheurs ayant participé à l'étude.

« Mais ce traitement est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec le célécoxib, un anti-inflammatoire non stéroïdien déjà approuvé pour le traitement de certaines formes d'arthrite et la prise en charge de la douleur » explique le Dr Eyal Raz, professeur de médecine, co-auteur de l'étude.

Le piment, un aliment santé

Cette nouvelle vertu santé s'ajoute à la liste déjà intéressante des intérêts du piment. En effet, grâce à la capsaïcine, le piment est un anti-inflammatoire très efficace. Grâce à son effet analgésique, il permettrait, d'atténuer les douleurs articulaires (arhtrose...) ainsi que certaines douleurs musculaires. Il a aussi la capacité d'abaisser le taux de cholestérol et de doper la santé du cœur. Cet alcaloïde qui augmente aussi les dépenses énergétiques serait aussi un allié pour maigrir. Plus un piment est fort plus il contient de la capsaïcine. Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus mortel, tous sexes confondus, derrière le cancer du poumon. Et avec 42 152 nouveaux cas estimés en 2012 en France dont 55 % chez l'homme, le cancer colorectal est, le troisième cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate (56 841 nouveaux cas) et le cancer du sein (48 763).