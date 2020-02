L’international algérien, Ramy Bensebaini, sociétaire du Borussia M?nchengladbach devrait retrouver la compétition, ce samedi, face au TSF Hoffenheim en Bundesliga, après une absence de plusieurs semaines à cause d'une blessure musculaire, a rapporté la presse allemande.

Selon la même source, le latéral gauche de «Gladbach» serait complétement guéri de sa blessure et s’est entrainé de façon normale avec le groupe lors des derniers jours, affichant une bonne forme.

Quatrième au classement du championnat allemand avec 42 points, avec un match en retard, et à quatre longueurs du leader, le Bayern, M?nchengladbach pourrait encore avancer en cas d'un succès face à Hoffenheim, pour le compte de la 23ème journée de la Bundesliga.

Le champion d'Afrique-2019, avec la sélection algérienne, avait interrompu l’entraînement collectif, avant le déplacement de son équipe à Schalke 04, mi-janvier dernier, après avoir ressenti une douleur en plein exercice. Bensebaini, âgé de 25 ans, s'était engagé avec le Borussia M?nchengladbach en août dernier pour un contrat de quatre années. En quinze matchs (toutes compétitions confondues) disputés avec le club allemand, l'ancien joueur du CS Constantine et du Paradou AC, a inscrit 3 buts. Il est devenu, en l'espace de quelques matchs, une pièce maitresse du Borussia.