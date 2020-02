Le président du Comité d’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2023) en Côte d'Ivoire, Lambert Feh Kesse a assuré que son pays sera déjà prêt «au premier semestre de l'année 2021», pour abriter l'événement tant attendu par le continent, a rapporté la presse locale.

A trois ans de la CAN 2023, le comité d’organisation s’active et les travaux des grands chantiers dont les infrastructures sportives ont été lancés et le délai de livraison est fixé au premier semestre de l'année prochaine.

« A ce jour, les travaux ont démarré, certes avec quelque retard sur certains sites, mais les différentes entreprises se sont engagées au respect des délais contractuels inscrits dans les marchés signés avec le Ministère des Sports. Ces délais se situent dans la fourchette de janvier à juin 2021», a indiqué Feh Kesse.

La CAN-2023 sera la première Coupe d’Afrique des Nations organisée par la Côte d’Ivoire après celle de 1984.