«Ce début raté de notre sélection, la met d’ores et déjà dos au mur avec l’obligation de se rattraper dès le prochain match contre la Palestine prévu ce vendredi 21 février avant d’affronter le pays organisateur, l’Arabie saoudite lundi 26», a affirmé l'instance fédérale dans son compte-rendu.

L'équipe nationale, dirigée par le coach Saber Bensmaïn, a complétement raté ses débuts dans cette compétition relancée par l'Union arabe de football (UAFA) après huit ans d'interruption. Toute en qualifiant cette défaite de «sévère», la FAF a reconnu que les coéquipiers de l'attaquant et capitaine Merouane Zerrouki (Paradou AC), qui a raté un penalty en seconde période (64e), ont affron té «un adversaire mieux organisé et assez aguerri pour ce genre de confrontation». Dans l'autre match du groupe C, la sélection du pays hôte s'est imposée aisément face à la Palestine 4-0. Cette compétition a débuté lundi avec le déroulement de quatre rencontres : Irak-Tunisie 1-2, Mauritanie-Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-Bahreïn 4-2 et Madagascar-Djibouti 4-3 (Gr. B). Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.