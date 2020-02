Les ossements de cinq martyrs ont été réinhumés mardi au nouveau carré de chouhada de la commune de Sebaine (Tiaret), àl’occasion de la célébration de la journée nationale du chahid, a indiquéle directeur des moudjahidine de la wilaya.

Il s’agit des martyrs Ahmed Nemmar, Abed Deffane, Massou Mohamed, SiAbdelkrim, et Si El Hachemi tombés au champ d’honneur à Ain Kahla (communede Sebaine) dans une bataille contre l’armée coloniale française le 17octobre 1961, a souligné Iliès Chikouche.Ces martyrs ont été identifiés à travers un témoignage d’un moudjahid pour décider ensuite de la réalisation d’un carré des martyrs où se trouventleurs ossements, a-t-il fait savoir. A l’occasion de la journée nationale du chahid dont les festivités ont étéabritées par la commune de Sebaine, 190 logements publics locatifs dont 70à Sebaine et120 à Ain Dzarit ont été distribués.Les autorités de wilaya et des membres la famille révolutionnaire se sontrecueillis à la mémoire des chouhada au carré des martyrs de la commune deSebaine. Une cérémonie marquée par la lecture de la Fatiha et le dépôtd’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.