Les participants au séminairenational sur Moufdi Zakaria (1909-1977) ouvert mardi à Bordj Bou Arreridjont mis l’accent sur le rôle de ce grand poète algérien dansl’internationalisation de la cause algérienne durant la glorieuserévolution libératrice.

Pour Mohamed Seddik Beghora, de l’université de M’sila, «Moufdi Zakariafut l’ambassadeur de la cause algérienne qui défendit ardemment sa patrieet sa révolution où qu’il se trouvait sur les tribunes des institutionsarabes et internationales et par ses écrits et publication de ses poèmesdans la presse, notamment tunisienne et marocaine.»«Le +poète de la Révolution+ avait dédié sa vie à sa patrie qu’il avaitservi avec toute son âme, son énergie et son talent créateur contribuantavec efficacité à forger la conscience politique du peuple», a affirmé cetuniversitaire, précisant que Moufdi Zakaria a écrit l’hymne national«Qassaman», alors qu’il se trouvait détenu à la prison de Barberousse,ainsi que «Le chant des martyrs» que les condamnés à mort déclamaient avantleur passage sous la guillotine.«L’empreinte de Moufdi Zakaria dans la vie culturelle et politique del'Algérie restera indélébile grâce à ses immortels poèmes patriotiques», asouligné Hadj Moussa Benamor, membre de la Fondation Moufdi Zakaria,relevant que «L’Illiade de l’Algérie» du poète immortalise et glorifie en1000 vers l’histoire de du pays.Placé sous le slogan «Et nous avons décidé que l’Algérie vivra», larencontre tenue au complexe culturel Aïcha Heddad est organisée, dans lecadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid (18 février),par l’Association Hassiba Ben Bouali pour la promotion de la femme et lapréservation de la mémoire, avec le concours de la Fondation MoufdiZakaria, la Direction de la jeunesse et sports et la Maison de laculture.