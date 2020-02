Placée sous le signe de "l’Etudiant dans le milieu universitaire etculturel", cette manifestation (19-21 février) regroupe plus de 200étudiants issus de 12 institutions universitaires du pays, qui animerontdes monologues traitant de la trilogie de la Nation, l’individu et ladimension historique, selon les organisateurs.

Les œuvres programmées aborderont des pratiques et comportements négatifsconstatés au sein des institutions universitaires, notamment la violence etl’extrémisme, et qui devront faire l’objet de sensibilisation pour mettreen relief leurs répercussions néfastes.Ce festival vise, outre la relance du monologue en milieu estudiantin, àfaire découvrir les talents estudiantins appelés à s’imposer sur la scèneprofessionnelle et à sensibiliser le public à travers le théâtre.

Le programme de cette manifestation prévoit aussi cinq ateliers deformation axée surla préparation du monologuiste, la mise en scène,l’écriture théâtrale, les marionnettes et la scénographie du monologue.

Des circuits touristiques sont prévus également en l’honneur desparticipants au niveau des sites touristiques et historiques que renfermela région d’El-Oued, figurent au programme du festival initié par ladirection des œuvres universitaires et sociales de la wilayad’El-Oued.