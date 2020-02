La fusée européenne Ariane 5 a placé mardi enorbite deux satellites de télécommunications et de surveillance del'environnement pour le Japon et la Corée du sud.«Ariane 5 a parfaitement réussi sa mission», a indiqué mardi parcommuniqué le Centre national d'études spatiales (Cnes) à l'issue de lamise en orbite de deux satellites par le lanceur qui a décollé de Kourou,en Guyane française.

Le lancement a eu lieu à 19H18 heure locale (22h18 GMT).Ariane 5 a placé en orbite le satellite GEO-KOMPSAT-2B pour l'Institutcoréen de recherche aérospatiale (KARI) et le satellite JCSAT-17 pour lecompte de l'opérateur japonais SKY Perfect JSAT Corporation.Le satellite de télécommunications JCSAT-17 couvrira le Japon et la régionAsie-Pacifique. Il est le 21e satellite de l'opérateur japonais à êtrelancé par Arianespace. Sa durée de vie est estimée à 15 ans.Huitième satellite lancé par Arianespace pour la Corée du Sud,GEO-KOMPSAT-2B (3,4 T) doit effectuer des missions de surveillance del'environnement terrestre et des océans pour le gouvernement sud-coréen.GEO-KOMPSAT-2B est équipé de «GOCIII (Geostationary Ocean Color Image),instrument d'observation de la couleur de l'eau des océans, fourni parAirbus Defence and Space, et GEMS (Geostationary Environmental MonitoringSpectrometer) un spectromètre géostationnaire de surveillanceenvironnementale, fourni par Ball Aerospace & Technologies», avait préciséla société de lancement Arianespace.Il s'agit du 252e vol d'un lanceur Ariane, qui a fêté son 40e anniversairele 24 décembre dernier, et du 108e tir d'une Ariane 5.