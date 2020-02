Space Adventures a indiqué que cette mission durerait cinq jours etqu'elle devrait débuter «entre la fin 2021 et la mi-2022», envoyant dans l'espace jusqu'à quatre passagers.

Cette nouvelle survient après que l'agence spatiale des Etats-Unis, la NASA, a annoncé en juin 2019 qu'elle ouvrait l'accès de l'ISS à des particuliers, dans le cadre du programme Commercial Crew, ce qui comprend les systèmes de fusée et de capsu es actuellement développés par la compagnie d'Elon Musk, SpaceX. «Il s'agit d'une mission de vol libre dans l'espace. Pas de visite de l'ISS. Nous tenterons d'atteindre une altitude deux à trois fois supérieure à celle de la station», a indiqué Eric A nderson, fondateur de Space Adventures. «Cette mission historique ouvrira une voie à la réalisation des vols spatiaux pour toutes les personnes qui en rêvent, et nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Space Adventures sur cette mission», a déclaré dans un communiqué le président de SpaceX, Gwynne Shotwell.

En mars 2019, le Crew Dragon de SpaceX a achevé son vol d'essai de bout en bout sans pilote en allant jusqu'à l'ISS avant de revenir sur Terre. M. Musk, fondateur de SpaceX a indiqué en janvier 2020 que la première mission de vol habité de la NASA devrait avoir lieu au deuxième trimestre de cette année.

Space Adventures a jusqu'à présent organisé huit voyages orbitaux vers l'ISS pour sept clients, en utilisant des capsules spatiales russes Soyouz. Son dernier voyage en 2009 s'est élevé selon les reportages à un prix de 35 millions de dollars pour une durée de 11 jours de voyage.