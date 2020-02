Le président de la Fédération algérienne de badminton (FABad), Amine Zoubiri, a qualifié les résultats obtenus par ses athlètes aux championnats d'Afrique du Caire en Egypte (10-16 février) de «très bons», affirmant que la paire algérienne, Madel Sabri-Maameri Koceila, est proche d'une qualification aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon).

«Nous avons obtenu de très bons résultats, notamment chez les messieurs qui ont été sacrés du titre africain, sans pour autant enlever le mérite aux dames qui ont arraché une médaille d'argent.», a déclaré à l'APS Zoubiri.

Lors du rendez-vous africain du Caire, les Algériens avaient décroché deux médailles d'or chez les messieurs (par équipes et en double) ainsi que deux médailles d'argent chez les dames (par équipes) et en double-mixte. La paire algérienne, composée de Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal, avait décroché la médaille d'or en double messieurs, une consécration qui permet aux deux athlètes de prétendre à une qualification aux JO-2020.

«La sélection algérienne a arraché son billet au mondial Tomas Cap, alors que la médail le d'or obtenue en double messieurs nous permettra de rester toujours en course en vue d'une qualification aux JO, à condition de participer aux prochains tournois internationaux avant la fin du mois d'avril.», a expliqué le président de la FABad.

Et d'ajouter : «le prochain classement mondial dont la publication est prévue la semaine prochaine sur le site de la fédération internationale nous donnera plus de détails sur les chances de qualification de la paire algérienne, Madel Sabri et Maameri Koceila.» a t-il souligné. Pour rappel, la paire algérienne composée de Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal, avait décroché la médaille d'or en double messieurs des épreuves individuelles, en battant les Mauriciens Aatish Lubah - Georges Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22). De son côté, la sélection algérienne, championne d'Afrique en titre, prendra part aux championnats du monde «Tomas Cap», prévus du 20 au 28 mai au Danemark, un rendez-vous qui verra la participation de 16 pays, cinq sont champions de leurs continents respectifs et les 11 meilleurs pays figurant au classement mondial. Le retour de la sélection algérienne a été reportée de 48 heures suite à la grève enclenchée par le personnel naviguant commercial d'Air Algérie.