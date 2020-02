Le championnat d'Afrique individuel (seniors) de tennis de table et le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, initialement prévus du 24 au 29 février au palais des sports d'El Menzah, ont été déplacés à la salle de Radès (Tunis), a indiqué la Fédération tunisienne de tennis de table mercredi. Ce changement intervient sur décision du gouverneur de Tunis interdisant l'organisation des activités sportives et culturelles au palais des sports d'El Menzah à la lumière du rapport des commissions spécialisées sur l'incendie survenu en octobre dernier dans les entrepôts de ladite salle. Quinze (15) pays prendront part au championnat d'Afrique individuel qui se déroulera du 24 au 26 février, et 16 pays défendront leurs chances lors du tournoi de qualification olympique organisé du 27 au 29 février.

Ces pays sont la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Congo, le Kenya, la RD Congo, l'Egypte, le Cameroun, le Madagascar, le Nigeria, le Ghana, Djibouti, Maurice et les Comores.