«Il s’agit d’une visite ordinaire au cours de laquelle la commission de coordination aura l’occasion de passer en revue le travail réalisé jusque-là, par les différentes commissions chargées de la préparation des JM et donner aussi les orientations qui s’imposent dans le processus préparatif du rendez-vous méditerranéen», a déclaré à l’APS, Rafik Cherak, chargé de la communication auprès du comité d’organisation local.

Ce sera la première mission de cette commission conduite par le Français Bernard Amslam au titre de l’année 2020, après avoir effectué plusieurs visites dans la capitale de l’Ouest du pays au cours de l’année précédente, et ce, afin de suivre de plus près les préparatifs des JM programmés du 26 juin au 5 juillet 2021. Le comité exécutif du Conseil international de s JM, sous la présidence de l’Algérien Amar Addadi, a également tenu, début décembre dernier, sa première réunion à Oran, consacrée à l’évaluation des préparatifs de l’évènement méditerranéen que l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire après avoir organisé à Alger la 7e édition en 1975. Le comité d’organisation local, passé depuis quelque temps à la vitesse supérieure en matière de promotion de l’évènement, a profité du déroulement, le week-end dernier à Alger, d'une étape de la Coupe du monde de sabre féminin juniors, pour mettre en valeur la prochaine édition des JM.

«Comme il y avait pas moins de 9 pays ayant pris part à ce tournoi, le directeur général des JM, Salim Iles, en a profité pour sensibiliser les représentants des pays concernés par le rendez-vous d’Oran au sujet de l’importance qu'accorde l’Algérie à réhabiliter ces Jeux», précise-t-on de même source, informant au passage que la commission de coordination animera une conférence de presse samedi, pour faire le point sur les préparatifs des JM-2021, avant près d’une année et demie de son déroulement.