Plus de 650 professionnels de l'industrie pétrolière et gazière prendront part à la 10ème édition du Salon-conférence international "NAPEC 2020" (North Africa Petroleum Exhibition & Conférence), prévu du 15 au 18 mars prochain au Centre des Conventions d'Oran (CCO), a-t-on appris mercredi de ses organisateurs.

La nouvelle édition, qui regroupera des professionnels dans les industries du pétrole et du gaz de 45 pays, abordera plusieurs aspects, dont les défis et perspectives du secteur de l'industrie du pétrole et du gaz en Algérie et dans le Monde, ainsi que ses dernières avancées.

Le salon représente "une véritable vitrine des plus récentes avancées et derniers développements dans le pays", a-t-on souligné, ajoutant qu'il (le salon) renseigne également "sur les nouvelles inventions et évolutions réalisées à l'échelle mondiale".

Plusieurs compagnies et firmes nationales et internationales prendront part à ce rendez-vous annuel, ainsi que des professionnels de l’industrie pétrolière, parapétrolière et gazière, a-t-on précisé.

Le comité d'organisation du "NAPEC 2020" a concocté un programme à même de répondre aux attentes des différents acteurs du domaine, à travers des conférences stratégiques sur des thématiques axées essentiellement sur les défis énergétiques des pays de l'Afrique du nord.

L'élaboration du programme s'est faite en tenant compte du contexte national et international, dont principalement "la nouvelle loi sur les hydrocarbures, encourageant le développement de l'investissement dans l'ensemble du secteur énergétique, y compris minier, en le rendant plus attractif aux partenaires étrangers", a-t-on fait savoir.

L'évènement sera également l'occasion de se pencher sur la tendance énergétique future avec les différents aspects et visions qui l'entourent, la question du mix-énergétique dont le gaz qui aura une place prépondérante dans les communications, ainsi que l'efficacité énergétique.

D'autres thématiques figurent sur le programme des communications et débats, tels que les défis et opportunités en Afrique du nord, les ressources, les défis et les opportunités onshore et offshore, ainsi que "les meilleures voies et moyens pour maintenir la compétitivité des hydrocarbures et la position du gaz algérien sur le marché mondial", ont précisé les organisateurs.

Le NAPEC est également une plate forme d'exposition dans laquelle les compagnies nationales et internationales de renom seront représentées, a-t-on ajouté.

Pour la 3ème année consécutive, le NAPEC jeunes professionnels sera également organisé. Il regroupera prés de 150 jeunes de 17 universités, qui auront l'opportunité de présenter leurs projets et innovations, et d'acquérir des connaissances approfondies sur le domaine, et ce, à travers le contact avec de grandes firmes nationales et mondiales présentes au salon.

Plus de 29.000 visiteurs professionnels sont attendus à cette édition du NAPEC.