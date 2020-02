Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déploré mardi la mort du directeur d'un hôpital chinois impliqué dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus COVID-19. «Mes plus sincères condoléances à la famille du Dr Liu Zhiming, à ses collègues et à ses patients pour cette énorme perte», a-t-il tweeté.

Le Dr Liu a «sauvé de nombreuses vies lors de l'épidémie de COVID-19», a poursuivi M. Tedros, ajoutant : «Mes pensées sont avec eux et avec tous les personnels de santé en première ligne qui luttent contre le virus».

Dans un éloge funèbre, la commission locale de santé a noté que «le médecin âgé de 51 ans, directeur de l'hôpital Wuchang à Wuhan (centre), avait fait d'importantes contributions à la prévention et au contrôle de l'épidémie». En date du 11 février, 1.716 personnels de santé chinois avaient été infectés par le nouveau coronavirus, faisant à cette date six morts.

L'OMS a par ailleurs publié mardi un document d'orientation sur les droits, les rôles et les responsabilités des personnels de santé. Ce document soulig ne notamment les mesures spécifiques nécessaires pour leur assurer la sécurité et la santé au travail.