Les forces aériennes égyptiennes etfrançaises ont effectué des exercices militaires en Méditerranée et en merRouge, a déclaré mardi un porte-parole de l'armée égyptienne.

Des chasseurs à réaction égyptiens Rafale et F-16 ainsi que leporte-avions français Charles de Gaulle ont participé à l'exercice, aindiqué le porte-parole. Au cours des exercices, les deux parties ont effectué des missions derecherche et de sauvetage à l'intérieur et à l'extérieur des eauxterritoriales égyptiennes, ainsi qu'une simulation de défense et d'attaqued'une cible maritime vitale, a-t-il précisé.L'exercice en mer Rouge a été l'occasion d'un entraînement auravitaillement en vol et à l'attaque de cibles navales, a ajouté leporte-parole.