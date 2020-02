Au moins 8.000 armes à feu illégales et 300.000 balles ont été confisquées et détruites en décembre de l'année dernière au Kenya, a annoncé, mercredi à Mombasa, le ministre de l'intérieur Fred Matiang'i.

Pour le responsable kényan, ce nombre pourrait augmenter à mesure qu'un groupe de travail multi-urgence mène des recherches pour retrouver des milliers d'autres armes à feu et des munitions détenues illégalement."Nous avons récemment eu de graves problèmes avec le nombre d'armes détenues illégalement. Les armes à feu détruites ne sont que celles que nous avons réussi à obtenir des zones de conflit dans le pays. Cela vous dit que nous avons de très graves problèmes à régler lorsque il s'agit de contrôler la circulation des marchandises et des services à travers nos ports", a affirmé le ministre de l'intérieur qui parlait sur le commerce illégal au port de Mombasa.

Il a révélé à ce propos que le port a été compromis par le mouvement illégal de marchandises et de services contrefaits, y compris le mouvement de faux médicaments, la faune et les produits forestiers, la traite des êtres humains et les armes illégales.

Tout en donnant une ventilation des mouvements de cargaisons dans le port en 2019, il a déclaré que le trafic de conteneurs dans le port de Mombasa à lui seul avait augmenté de 10% par rapport à 2018.

"En 2019, le port a manutentionné 34 millions de tonnes de cargaisons en transit par le port du Kenya, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 28,5 millions de tonnes en 2018 au cours de la même période", a-t-il précisé.

M. Matiang'i a exhorté, par ailleurs, le gouvernement à établir une politique ou un cadre juridique qui permettra la coordination et la collaborationentre l'Agence anti-contrefaçon, le "Financial Reporting Center", le directeur des poursuites pénales, le ministère de l'Intérieur et la Coordination nationale.