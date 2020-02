Des éléments du groupe terroriste «shebab»ont attaqué mercredi deux bases militaires somaliennes, avant d'êtrerepoussés, notamment avec l'aide de troupes de l'Union africaine, a indiquéun responsable de l'armée somalienne.

Dans l'attaque la plus importante, un kamikaze à bord d'un véhicule bourréd'explosifs a emprunté un pont menant à la base de Qoryoley, située àenviron 95 km à l'ouest de Mogadiscio, puis l'a fait exploser.

Auparavant, les «shebab» avaient attaqué la base militaire deCeel-salini, à une trentaine de kilomètres de là.«Les terroristes ont mené une attaque (...) contre les bases militaires deQoryoley et de Ceel-salini mais nos courageux garçons les ont repoussés», adéclaré Mohamed Adan, commandant dans une ville voisine. Les shebab «ontsubi de lourdes pertes ce (mercredi) matin et l'armée contrôle maintenanttotalement la situation dans les deux zones», a-t-il ajouté.

«Ils ont partiellement détruit le pont» menant à la base de Qoyroyel «enutilisant un véhicule chargé d'explosifs», a-t-il dit.Des hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom) ont aidé àrepousser les assaillants, a ajouté le responsable militaire.

Les éléments «shebab» sont «entrés dans la ville et l'un de leurscommandants a parlé avec des habitants rassemblés avant qu'ils ne quittentla ville. La situation est calme maintenant et les forces somaliennes, avecle soutien de soldats de l'Amisom, patrouillent dans les rues», a déclaréun habitant.

Les shebab mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée. Ilsveulent la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communautéinternationale et les 20.000 hommes de l'Amisom.Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastionsmais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leursopérations.