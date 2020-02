Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a déclaré dans un communiquéque «l'ouverture de la Côte d'Ivoire dans la ville occupée d'El-Ayoun ceque l'occupation marocaine appelle un consulat général, est un acte hostilecontre la souveraineté du peuple sahraoui et ses droits légaux».

Cette décision «est considérée comme une violation flagrante des principeset articles de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA) et de l'avisconsultatif de la Cour internationale de Justice émis en 16 octobre 1975»,a ajouté le ministère.

D'autre part, le ministère a souligné dans son communiqué que la RASD «seréserve le droit de répondre à cette mesure irresponsable, d'une manièregarantie par la loi pour défendre sa souveraineté, l'unité et l'intégritéde ses terres nationales par tous les moyens et méthodes possibles».