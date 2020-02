Avant toute chose, dites-vous bien qu'il faut un peu de temps et de patience !

Votre organisme considère la prothèse dentaire comme un corps étranger au début, ce qui est une réaction naturelle.

Avec un peu de patience et une bonne compréhension des enjeux, vous allez vous habituer rapidement et profiter pleinement de votre « nouvelle » bouche !

Ce que l'on ressent généralement au début

Dans les premiers temps, vous ressentirez probablement que :

- la prothèse dentaire est très volumineuse

- il n'y a pas de place pour votre langue

- la quantité de votre salive a nettement augmenté

- vous avez des difficultés à manger, à boire et à avaler

- votre voix a changé

- le goût de la nourriture est altéré.

Ces sensations de gêne sont absolument normales et passagères.

La connaissance de ces symptômes vous permet de mieux les appréhender.

Vous vous y habituerez progressivement, soyez patient, et appliquez les conseils qui vont suivre !