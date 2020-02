Une carie, une maladie bactérienne, une chute, un choc… autant de facteurs qui peuvent entraîner la perte d’une dent. Pour éviter de développer des douleurs articulaires voire musculaires, il est alors nécessaire de se faire poser une prothèse dentaire.

Bridges, couronnes, dentiers… Chaque année, ce sont 11,4 millions de prothèses dentaires qui sont installées dans la bouche des Français (Source : Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), mai 2011). Que l’on ait une prothèse fixe (qui ne se retire plus) ou un modèle amovible (que l’on enlève pendant la nuit), c’est tout un rituel de nettoyage et d’entretien qu’il faut alors adopter !

Les prothèses fixes

Comme leur nom l’indique, les prothèses fixes sont soudées à la mâchoire : lorsque tout se passe bien, leur durée de vie est de dix ans en moyenne. Si elles ne remplacent que quelques dents (une ou plusieurs), on dit qu’elles sont partielles : c’est le cas de la couronne ou encore du bridge. A l’inverse, les prothèses fixes totales servent à remplacer l’ensemble des dents : c’est le cas du traditionnel dentier. Puisqu’elles ne peuvent pas se retirer, les prothèses fixes sont entretenues de la même manière que le reste de la dentition. On répète les conseils de base pour une hygiène bucco-dentaire irréprochable : il est important de se brosser les dents à la verticale (au moins) deux fois par jour, de changer de brosse à dents tous les 3 à 6 mois, d’utiliser du fil dentaire (ou une brossette interdentaire) et de se faire détartrer régulièrement.

Les prothèses amovibles

Les prothèses dentaires amovibles nécessitent un entretien un peu plus spécifique. D’abord, hors de question de dormir avec sa prothèse quand on peut l’enlever. « Il n’est pas conseillé de la porter pendant plus de 24h d’affilée, explique le Dr Guillaume Gros, dentiste à Tours (37). En effet, il est important de laisser respirer la gencive, pour qu’elle ne se déforme pas. » Vous ne souhaitez pas enlever votre prothèse pendant la nuit ? Dans ce cas, retirez-la au minimum 6 heures par jour. Idéalement, il faut procéder au nettoyage de sa prothèse après chaque repas. On la retire, et on la frotte avec une brosse à dents très douce (pour ne pas abimer la résine) et à petite tête (pour atteindre aussi bien les fausses dents que les petits crochets métalliques). Avant de la remettre, on se lave également la bouche et les dents afin d’éliminer les résidus alimentaires.

A la fin de la journée, la prothèse doit être placée dans un « bain nettoyant » antiseptique pendant au moins 15 minutes. Certaines marques proposent ainsi des comprimés effervescents qui se dissolvent dans un verre d’eau, désinfectent la prothèse… et suppriment les éventuelles mauvaises odeurs.

Vous n'avez plus de comprimés ? Optez alors pour une solution antiseptique 100% naturelle : laissez tremper votre prothèse dans le jus de deux citrons pendant au moins 10 heures (elle doit être totalement immergée). Au matin, pensez à bien la rincer pour une hygiène impeccable !

Les risques

« Une prothèse dentaire n'est jamais lisse, même si elle est en céramique ou en métal, précise le Dr Guillaume Gros. Par conséquent, le tartre peut s'y développer. » En effet, nos dents et nos gencives sont en permanence recouvertes d'une fine pellicule solide d'origine salivaire : le tartre. Très vite, celui-ci est envahi par les bactéries, issues de résidus alimentaires. S'il n'est pas traité à temps, le tartre peut être à l'origine de maladies bactériennes sévères : celles-ci s'attaquent aux dents restantes ou à la gencive.

« Dans le cas de matériel dentaire amovible, si le nettoyage n'est pas fait efficacement, les bactéries peuvent aussi proliférer entre la prothèse et la gencive, ajoute le Dr Guillaume Gros. Cela peut causer des inflammations sévères, voire des maladies parodontales, comme la gingivite ou la parodontite. »

A éviter absolument

Le tabac. Avis aux fumeurs : cigarette et prothèses dentaires ne font pas bon ménage ! En effet, en plus d'entraîner un jaunissement de la résine (même effet sur la céramique), la nicotine a tendance à fragiliser le matériel dentaire. L'hypochlorite. Cette substance chimique (souvent appelée ClO- ou NaClO sur les étiquettes) est utilisée pour purifier l'eau et entre dans la composition de certains antiseptiques. Cependant, elle peut engendrer une corrosion du châssis métallique et une décoloration de la prothèse.

L'air libre. Pas question d'abandonner sa prothèse sur la table de nuit ! L'exposition prolongée à l'air libre peut en effet provoquer un assèchement des matériaux et une déformation du matériel dentaire. Résultat, lorsqu'on retire sa prothèse, on la conserve dans un verre d'eau. L'eau brûlante. Toujours nettoyer sa prothèse à l'eau froide ! Trop chaude, l'eau peut en effet entraîner une dilatation de la résine : la prothèse est alors déformée et ne s'emboîte plus correctement.

Si un bonbon se coince dedans

Si un aliment se coince dans votre dentier et que vous ne parvenez pas à le décoller, vous pouvez utiliser un cure-dent pour tenter d’y parvenir discrètement. Si cela ne fonctionne pas, ôtez alors entièrement votre dentier pour le décoincer. Vous pouvez ensuite le replacer en toute sécurité.