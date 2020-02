A quoi servent les prothèses dentaires ?

Les prothèses dentaires servent à remplacer ou à protéger les dents manquantes ou très abimées. Au-delà des considérations esthétiques, une dentition saine et complète est en effet essentielle pour rester en bonne santé. « La mâchoire est la première des articulations de notre corps, explique le Dr Guillaume Gros, dentiste à Tours (37). Lorsqu'elle est amputée d'une ou plusieurs dents, ce déséquilibre peut se répercuter sur l'ensemble du corps, à la manière d'un effet domino : le patient risque alors des douleurs articulaires voire musculaires, par exemple au niveau du dos. »

Aussi, pour ménager les muscles et les tendons, le dentiste installe une prothèse, c'est à dire une (ou plusieurs) fausses dents qui vont permettre de « caler » la mâchoire et, donc, de préserver l'équilibre du corps entier.

Quand en a-t-on besoin ?

Il n'y a pas que les boxeurs qui perdent des dents ! « Bien sûr, suite à un traumatisme de la mâchoire (un coup ou une chute, par exemple) on peut perdre une dent et avoir besoin d'une prothèse, explique le Dr Guillaume Gros. Mais le plus souvent, ce sont les caries et les parodontites qui conduisent à la pose de matériel dentaire. » La carie, c'est une maladie infectieuse qui endommage la structure de la dent : sous l'action de bactéries, les sucres consommés sont transformés en acides et attaquent la dent en profondeur... jusqu'à sa dévitalisation.

La parodontite est aussi une maladie causée par des bactéries. Cependant, cette fois, ce sont les tissus qui entourent et qui soutiennent les dents (la gencive, le ligament et l'os alvéolaire) qui sont attaqués. Si elle n'est pas traitée, la parodontite peut aussi conduire à la perte de certaines dents. Pas de panique : se brosser les dents, utiliser du fil dentaire ou encore se faire détartrer régulièrement sont autant de petits gestes qui nous préservent de ces pathologies...

A qui sont-elles destinées ?

Oubliez les clichés : les prothèses dentaires ne sont pas réservées aux personnes âgées ! « En général, on attend tout de même l'âge de 18 ans avant de proposer une prothèse à un patient, explique le Dr Guillaume Gros. En effet, avant cet âge, la croissance osseuse n'est pas terminée et les solutions ne peuvent donc qu'être temporaires. »

Quelle est la différence entre une prothèse fixe et une prothèse amovible ?

Il existe deux types de prothèses dentaires : les fixes et les amovibles. Une fois posée, la prothèse fixe ne s'enlève plus : elle est soudée à la mâchoire. La plus connue est la couronne : celle-ci est utilisée pour protéger une dent délabrée mais dont la racine est saine. Il s'agit en fait d'un « capuchon » installé sur la dent pour la préserver. Parfois, si la dent est très abimée, il est nécessaire de renforcer la couronne avec un pivot, c'est-à-dire un rivet implanté au cœur de la dent pour la soutenir. A l'inverse, lorsqu'une ou plusieurs dents sont manquantes (il n'en reste même pas la racine), il faut alors installer un bridge. L'idée, c'est de poser une ou plusieurs fausses dents pour remplacer celles qui manquent en appuyant la prothèse sur les dents restantes et la gencive.

Les prothèses amovibles, elles, peuvent se retirer. Là encore, il s'agit de remplacer des dents manquantes en appuyant la prothèse sur la gencive, les dents restantes et/ou l'os alvéolaire. « Le dentiste opte pour un modèle amovible lorsqu'il manque beaucoup de dents au patient, explique le Dr Guillaume Gros. Mais, pour des questions de confort, la prothèse fixe reste plus agréable à porter.» Cependant, certaines marques sont parvenues à mettre au point des «colles» spéciales qui permettent de fixer les prothèses amovibles à la mâchoire afin d'éviter qu'elles ne bougent, notamment au moment des repas.

En quoi sont-elles faites ?

Les prothèses dentaires fixes (la couronne et le bridge, donc) peuvent être réalisées en métal ou en céramique. « Si le métal est évidemment moins cher, il est aussi moins agréable à porter », explique le Dr Guillaume Gros. D’abord, il y a l’aspect esthétique : tandis que le dentiste peut faire en sorte que la dent en céramique ait la même couleur que le reste de la dentition, une prothèse en argent, en titane, en cuivre ou même en or sera forcément plus voyante.

« Par ailleurs, avec une prothèse en métal, il y a un risque que le patient subisse de faibles chocs électriques par moments », ajoute le Dr Guillaume Gros. Dans le cas de prothèses amovibles, plusieurs matériaux interviennent. En général, les dents sont réalisées en résine composite beige, pour le plus de discrétion possible. La plaque qui se pose sur la gencive est, elle, fabriquée en métal hypoallergénique. « On utilise assez peu la céramique dans le cas de modèles amovibles : ce matériau n’est pas assez souple », explique le Dr Guillaume Gros.

Est-il possible de le perdre ?

Normalement, un dentier est prévu pour rester en place et vous ne devez pas craindre de le perdre. Mais pour éviter ce désagrément, celui-ci doit être parfaitement adapté à votre bouche et à sa morphologie. En cas de doute, n’hésitez pas à en parler à votre dentiste. Pour renforcer son adhérence, vous pouvez également utiliser une crème adhésive dentaire qui permettra d’éviter que votre dentier ne bouge dans votre bouche. Sachez enfin que désormais, les dentiers peuvent aussi être posés avec des implants, comme un système de boutons pressions. Le dentier reste alors amovible ou peut être fixé définitivement.



Avec quoi le nettoyer ?

Une fois que vous avez retiré vos prothèses inférieures et supérieures, il est important de les nettoyer chaque jour afin d’ôter tous les résidus présents. Pour cela, utilisez une brosse à poils souples ou très souples et un dentifrice spécialement conçu pour cet usage. Brossez-les de haut en bas minutieusement. Une fois nettoyé, placez votre dentier dans de l’eau ou une solution de trempage afin d’éviter qu’il se dessèche et se déforme. S’il sent mauvais ou s’il est particulièrement entartré, vous pouvez exceptionnellement le tremper quelques secondes dans du vinaigre. Veillez pour cela à ce qu’il ne contienne aucune pièce métallique.



Est-ce qu'il peut s'user ?

Une usure légère de votre dentier est normale au fil du temps. Pensez donc à vous rendre chez votre dentiste au minimum 1 fois par an, afin qu’il puisse vérifier qu’il ne nécessite pas d’être changé. Si votre prothèse se casse, se fend ou devient mobile, demandez également une consultation.

Altère t-il la prononciation ?

Pour parler avec naturel et oublier son dentier, une période d’adaptation est nécessaire. Entrainez-vous donc à parler en lisant à voix haute de manière à vous habituer. Pour éviter qu’il ne claque, essayez de vous exprimer doucement afin d’éviter que les mouvements de la mâchoire soulèvent la prothèse inférieure.

Dès que vous serez habitué, vous pourrez vous nourrir comme vous le souhaitez.

Le goût des aliments est-il altéré ?

Au début, la saveur des aliments peut vous sembler altérée : c’est normal. La présence du dentier dans votre bouche encombre en effet une partie du palais ce qui peut modifier le goût. Mais pas d’inquiétude, dès que vous serez habitué à votre dentier, votre cerveau va s’adapter et votre sens du goût revenir à la normale.