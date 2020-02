Le Fonds d'action sociale de Tanzanie (TASAF), un programme officiel visant à aider les plus démunis à sortir de la pauvreté, a annoncé lundi que la Banque mondiale avait accepté d'accorder au pays un prêt de 1.030 milliards de shillings tanzaniens (environs 445,92 millions de dollars) pour soutenir sa lutte contre la pauvreté.

Le directeur général du TASAF, Ladislaus Mwamanga, a indiqué qu'un total de 2.000 milliards de shillings (environ 865,87 millions de dollars) seraient dépensés au cours des cinq années de la seconde phase de mise en £uvre du TASAF, qui a été officiellement lancé par le président John Magufuli dans la capitale commerciale Dar es Salaam. Les fonds restants proviendront de divers partenaires de développement, y compris le Fonds de l'OPEP pour le développement international qui a promis de débloquer 50 millions de dollars, a déclaré M. Mwamanga au cours d'un événement retransmis en direct à la télévision.

Selon ce responsable, le programme a pour but de permettre aux personnes démunies de gérer des activités génératrices de revenus.

En lançant le programme, M. Magufuli a ordonné aux autorités de tous les districts et régions de superviser de près la mise en £uvre de la seconde phase du programme du TASAF afin de réaliser les objectifs prévus de lutte contre l'extrême pauvreté chez les Tanzaniens identifiés comme étant vulnérables. M. Magufuli a précisé que le contrôle mené de novembre 2015 à 2017 a recensé un total de 73.561 ménages fantômes et "invisibles" inscrits au programme.

"Nous nous occuperons des personnes concernées qui ne sont pas pauvres et des dirigeants inscrits au programme lors de la prochaine phase pour nous assurer que tous ces défis ne se présentent pas une nouvelle fois", a-t-il noté.

M. Magufuli a salué les donateurs et les partenaires de développement pour leur soutien continu à la mise en place du programme.