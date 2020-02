Le marché automobile européen a chuté de 7,5% en janvier, pénalisé par des changements de réglementation, tandis que les constructeurs français ont particulièrement souffert, d'après des chiffres publiés mardi.

Le groupe Renault (avec Alpine, Dacia, Lada) a fait deux fois moins bien que la moyenne, avec des livraisons en recul de 16,3%, tout comme son rival français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) en baisse de 12,9%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Au total, près de 957.000 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne. Les quatre principaux marchés se trouvaient dans le rouge: la France (-13,4%), l'Espagne (-7,6%), l'Allemagne (-7,3%) et l'Italie (-5,9%).

Brexit oblige, l'ACEA a établi pour la première fois ses statistiques pour l'UE hors Royaume-Uni, en retraitant les chiffres de 2019 afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre.

La chute de janvier est sans doute le contrecoup d'un mois de décembre artificiellement gonflé par l'anticipation de changements réglementaires intervenus avec la nouvelle année.

D'une part, l'UE contraint désormais les constructeurs à respecter un plafond moyen d'émissions de CO2 de 95 grammes par kilomètre, sur leur gamme sous peine de lourdes amendes, afin de lutter contre le réchauffement climatique. D'autre part, plusieurs Etats ont alourdi la fiscalité automobile au 1er janvier, à l'instar de la France qui a mis en £uvre une forte augmentation du malus sur les véhicules les plus polluants.

"Des modifications fiscales majeures annoncées pour 2020 par certains Etats membres de l'UE ont provoqué une anticipation d'immatriculations sur décembre 2019, qui expliquent la chute de janvier", indique l'ACEA dans un communiqué. "D'autres facteurs ont joué comme la détérioration du contexte économique et l'incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l'UE", a ajouté l'association des constructeurs.

L'automobile pourrait bien entamer un cycle baissier. Après six années consécutives de croissance, l'ACEA prévoit un recul des immatriculations de 2% en 2020. En janvier, le groupe allemand Volkswagen a cependant bien résisté, confortant sa première place en Europe.

Ses immatriculations ont seulement fléchi de 0,4%, lui permettant d'augmenter de 1,9 point sa part de marché.