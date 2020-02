Pour ce qui est des préparatifs en cours pour le mois sacré de Ramadhan, M. Rezig a annoncé que le ministère du commerce autorisera, à titre exceptionnel, "les soldes", durant ce mois sacré, de plusieurs produits notamment l'habillement, les chaussures, les appareils électroménagers et la vaisselle.

M. Rezig a annoncé, par ailleurs, "des ventes promotionnelles" des légumes et fruits et des produits alimentaires à des prix raisonnables.

Le ministère s'attelle à l'organisation de foires pour la vente des produits locaux, ouvertes aux différents commerçants. "Il est envisageable de recourir à la limitation des marges de bénéfices pour certains produits de large consommation en coordination avec le ministère de l'agriculture", a ajouté le ministre.

Concernant le lait, M. Rezig a fait état de la constitution d'un dossier qui sera soumis au gouvernement sur les dysfonctionnements enregistrés en matière de distribution des sachets de lait subventionné.

Selon le ministre, 70 % des dysfonctionnements sont dus au détournement de la poudre de lait destinée à la vente, par les laiteries, vers la fabrication d'autres produits laitiers.

"Quelques mois auparavant, le ministère ne disposait pas d'informations détaillées sur les réseaux de distribution du lait subventionné, mais maintenant nous maitrisons totalement le circuit de distribution et à l'issue d'enquêtes, il s'est avéré que plusieurs laiteries privées et publiques sont impliquées dans le détournement de la poudre du lait destinée à la vente et ce à des fins commerciales", a précisé le ministre.

Le ministre a menacé les laiteries concernées de fermeture, si elles "ne respectent pas les lois de la République", d'autant plus que l'Etat dépense près de 34 milliards de DA/an pour subventionner le lait.