Intervenant à la presse en marge de la clôture de la rencontre Gouvernement-Walis, M. Rezig a souligné que son ministère s'attelait actuellement à la collecte d'informations, à travers les différentes wilayas sur les produits fabriqués localement pour obtenir des précisions sur les quantités produites et l'identité des producteurs.

Le fichier en cours d'élaboration permettra de protéger le produit national en ce sens où toute marchandise produite localement sera interdite à l'importation ou impliquera l'imposition de taxes supplémentaires, a-t-il soutenu.

Lire aussi: Industrie: révision des textes réglementaires encadrant le dispositif CKD Et d'ajouter: "grâce à ce fichier nous n'importerons que les produits en manque sur le marché, ce qui nous permettra de réduire la facture des importations sans pour autant perturber l'approvisionnement du marché, en sus de lutter contre le phénomène de la surfacturation".

Le ministre a annoncé, en outre, la tenue prochaine d'une série de rencontres ministérielles avec des opérateurs dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, y compris dans la fabrication de jus pour débattre du cahier des charges à la faveur duquel ils s'engageront à augmenter le taux d'intégration nationale. "On reprochait aux usines de montage CKD/SKD un faible taux d'intégration, mais nous constatons aujourd'hui que le taux est très faible aussi pour l'industrie agroalimentaire", a-t-il fait savoir, ajoutant que les opérateurs activant dans ce domaine seront appelés à réaliser un taux minimum de 40%".