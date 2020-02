Le 96ème régiment de maintenance et l'établissement régional de maintenance, relevant de la 6ème Région militaire (6RM-Tamanrasset), ont été baptisés mardi de noms d'un Chahid et d'un Moudjahid, à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Chahid.

Ils ont été baptisés respectivement du nom du Chahid Ahmed Bahmaoui et du défunt Moudjahid Aghali Abeki, lors de cérémonies présidées par le commandant de la 6ème RM, le général-major Mohamed Adjroud et au cours desquelles ont été honorées les familles du Chahid et du défunt Moudjahid. Dans une allocution à cette occasion, le commandant de la 6ème RM a indiqué que la célébration de la journée du Chahid est une reconnaissance des énormes et inoubliables sacrifices qu'ils ont consentis, et la dénomination de ces structures militaires un signe de fidélité exprimé par la génération postindépendance à la mémoire des glorieux martyrs de la Révolution.

Le défunt Moudjahid Aghali Abeki, natif de Tamanrasset en 1920, a rallié en 1957 les rangs de la Révolution dans sa région en tant que Moussabel pour la collecte de dons et de cotisations en faveur de la Révolution, et ce jusqu'au recouvrement de l'Indépendance du pays. Il est décédé le 1er décembre 2001.

Le Chahid Ahmed Bahmaoui est, lui, natif d'In-Salah en 1915 et a commencé à militer en 1959 en approvisionnant la Révolution en ravitaillements (vivres et vêtements) et en assurant la transmission du courrier à travers des déplacements entre les régions d'in-Salah et d'El-Menea.

Il activait alors sous le commandement de Moulay Brahim. Il fut arrêté, sur indication, par les forces coloniales entre El-Menea et El-Bayadh, et fut incendié avec une quarantaine de dromadaires destinés à l'Armée de libération nationale (ANP) en 1959.

La dénomination de ces structures militaires relevant de la 6ème RM intervient en application du programme arrêté par le haut commandement de l'ANP visant à baptiser les installations relevant du ministère de la Défense nationale de noms de Chouhada de la glorieuse Révolution, à l'effet de raviver le souvenir de leur immense sacrifice pour que vive l'Algérie dans la liberté et la dignité.