Le ministère des Affaires étrangères a célébré, mardi à Alger, la journée nationale du Chahid par l'organisation d'une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombre de moudjahidine et de diplomates, a été marquée par la levée de l'emblème national et la pose d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée dans l'esplanade du ministère à la mémoire des Chouhada.

A cette occasion, le directeur général du Centre des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi a animé une conférence dans laquelle il a mis en avant le rôle des historiens dans la préservation de l'histoire nationale et sa protection de la falsification et de la distorsion.

Appelant, dans ce cadre, les historiens à s'assurer de la véracité des faits par le recours aux documents "qui demeurent au fil des années, la première source pour l'écriture de l'histoire", M. Chikhi a mis en garde contre "les contrevérités contenus dans certains documents français, officiels notamment".

Dans ce sillage, M. Chikhi a rappelé les tentatives étrangères menées à l'encontre de l'histoire de la Révolution de Novembre visant à "effacer la vérité".

A ce propos, il a cité, à titre d'exemple, la question des "martyrs sans tombes", dont les autorités françaises refusent de dévoiler les endroits où se trouvent leurs dépouilles à l'instar de Chikh Larbi Tebessi kidnappé en 1957 par les forces françaises.

Le conférencier a mis l'accent sur "l'importance d'inculquer l'amour de la patrie et l'unité nationale aux générations montantes", et ce à travers "la valorisation de l'histoire nationale, riches en épopées".