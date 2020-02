Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé, mardi à Alger, les générations montantes à s'inspirer "des valeurs nobles, des hauts faits et des sacrifices consentis" par les martyrs de la guerre de libération pour permettre à l'Algérie de recouvrer sa souveraineté nationale, sa liberté et sa dignité.

Dans une déclaration à la presse, lors d'une cérémonie organisée par l'APN pour commémorer la Journée nationale du Chahid célébrée le 18 février de chaque année, M. Chenine a indiqué que "l'Algérie qui célèbre cette journée historique connaît actuellement de grandes mutations visant essentiellement à consacrer le véritable sens de l'indépendance et de la liberté chez les générations montantes", d'autant que le peuple algérien "demeure attaché aux principes de la Révolution et aux sacrifices des martyrs de la guerre de libération nationale qui a également contribué à l'émancipation et à la libération de plusieurs pays arabes et africains".

Cette célébration permet de se remémorer l'histoire, les hauts faits de la guerre de libération et les sacrifices consentis par les martyrs pour recouvrer la liberté et la souveraineté nationale", a-t-il dit, indiquant que "cette journée historique rappelle les sacrifices du martyr qui a choisi de tomber au champ d'honneur pour libérer son pays du joug colonial".

"Grâce aux sacrifices des martyrs et des moudjahidine qui ont embrassé la lutte armée contre la colonisation, nous jouissons aujourd'hui de la liberté et des richesses de ce pays noble", a affirmé M. Chenine, réitérant "l'engagement de l'Algérie à consacrer les valeurs de la Déclaration du 1er novembre et à rester fidèle au serment des Chouhada". Il a rappelé, à ce titre, "l'attachement du Hirak populaire, lors de toutes ses marches, aux principes de la Déclaration du 1er novembre et aux valeurs et sacrifices des Chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution qui restera ancrée dans la mémoire des générations montantes et celle de la nation, d'autant que l'Algérie reste ciblée par l'ennemi du passé qui a adopté en février 2005 une loi glorifiant la colonisation".

A cette occasion, une exposition de photos historiques a été organisée, mettant en avant les exploits et les sacrifices des Chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution ainsi que la contribution de la femme dans la libération du pays de la colonisation, en sus de la présentation d'un nombre d'ouvrages historiques écrits par des historiens algériens et étrangers qui ont soutenu la cause algérienne.