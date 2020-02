Le ministre de la Communication, Porte parole du gouvernement, Amar Belhimer a indiqué mardi à Alger, que l'activité des médias audiovisuels et électroniques nécessitait un "encadrement juridique", en annonçant dans la foulée que les chaînes de télévision relevant du secteur privé "seront de droit algérien".

"Les médias audiovisuels et électroniques seront prochainement encadrés juridiquement car ils sont déjà agréés.

Le problème c'est que ces médias évoluaient dans un secteur de non droit car le mode de gouvernance a fait très peu cas de la place du droit comme mode de régulation (...) le droit de la force et non la force du droit qui a prévalu", a déploré M. Belhimer lors de son passage à "L'invité de la rédaction" de la Chaîne III de la Radio algérienne.

"Nous allons faire rentrer dans la matrice juridique un certains nombre d'activités, comme celles relatives à l'audiovisuel qui obéissent à des droits étrangers en ce moment et qui sont portées par des organes de transmission étrangers.

Parallèlement, nous allons encadrer également l'activité de la presse électronique qui réunit pour le moment quelque 150 sites électroniques.

Nous leur avons donné l'autorisation d'exercer leurs activités en attendant de les encadrer juridiquement à partir de la semaine prochaine", lors du premier atelier de réforme du secteur de la communication, consacré à la presse électronique, prévu jeudi prochain.

Les chaînes de télévision relevant du secteur privé "seront de droit algérien, et nous allons mettre dans la mesure du possible un système qui les mettra sur le satellite algérien ALCOMSAT1", a fait savoir M. Belhimer, affirmant, par ailleurs qu'"aucun site électronique n'est bloqué".

Concernant la liberté de la presse en Algérie, le ministre a indiqué: "je prône comme cadre commun d'exercice du métier de journaliste, une matrice qui repose sur l'équation liberté-responsabilité", précisant que celle-ci "mettra en harmonie une liberté totale avec abolition du système d'agrément".

Il a plaidé en même temps, pour "un système de responsabilité qui encadre l'exercice de cette liberté" laquelle doit "respecter le droit à l'image d'autrui, l'honneur et la vie privé des personnes".

Il a ajouté que la matrice qu'il défend "repose aussi sur un certains nombre de valeurs partagées relatives à l'éthique et la déontologie, ainsi qu'à l'autorégulation et la régulation de la profession".

Concernant la presse écrite, M. Belhimer a indiqué qu'"il n'y a pas une seule entreprise de presse, publique ou privée, qui soit viable", ajoutant que "toutes les entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés, dont celle de s'adapter à des mutations technologiques". En réponse à une question sur une éventuelle aide de l'Etat pour les journaux en difficulté, le ministre a répondu: "Pour l'instant il n'y a aucun outil financier pour soutenir la presse papier en difficulté puisque le fonds de soutien à la presse n'est plus alimenté depuis 2015". "Les moyens de soutiens disponibles en ce moment se limitent aux dettes auprès des imprimeries, la publicité d'Etat, et les maisons de la presse qui mettent des locaux à la disposition des titres de la presse dans différentes wilayas du pays", a-t-il précisé. A propos des moyens de préserver les droits des journalistes, le ministre a souligné l'importance de la mise en place "d'associations et de syndicats représentatifs, actifs, puissants et unitaires, qui valorisent le bon exercice du métier".