Le gouvernement thaïlandais envisage de prolonger les jours fériés à l’occasion de la fête Songran (fête de l’eau) afin d’inciter les thaïlandais à voyager et soutenir ainsi le secteur touristique sinistré par la crise de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a déclaré mardi que la proposition de vacances de neufs jours sont à l’étude pour la fête de Songkran en avril prochain, affirmant que de longues vacances encourageraient plus de gens à voyager et donner ainsi un coup de pouce à l'industrie du tourisme après la forte chute des arrivées des visiteurs étrangers. Depuis le début du mois de février, les flux touristiques en Thaïlande ont chuté de près de moitié, entraînés par l’effondrement des arrivées de Chine, principal marché émetteur pour ce pays d’Asie du Sud-Est. Selon le ministre thaïlandais du Tourisme, Phiphat Ratchakitprakarn, les arrivées des touristes étrangers depuis début février a baissé de 43,47%, tandis que le nombre de touristes chinois a chuté de 86,55%. Le gouvernement s'attend ainsi à perdre 5 millions de visiteurs étrangers cette année pour atteindre environ 35 millions en raison de l'épidémie. Le tourisme représente globalement près de 20% du PIB de la Thaïlande et constitue le premier pourvoyeur d’emplois dans le pays. Récemment, la presse thaïlandaise a rapporté que de nombreux hôtels dans les grandes stations balnéaires du pays ont demandé à leurs employés de partir en congé sans salaire, en raison de la forte baisse du taux d’occupation. «Le gouvernement est très inquiet des suppressions d'emplois», a déclaré le vice-Premier ministre Somkid Jatusripitak. «Nous allons faire en sorte d’atténuer la situation et cela rapidement». La Chine, où l'épidémie du COVID19 fait rage, représente 28% du nombre de touristes et des recettes touristiques de la Thaïlande l'année dernière.