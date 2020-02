Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé mardi la mise en place d'un fonds de 2 millions de dollars australiens pour le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19), dont le bilan s'établit désormais à plus de 1.880 morts et 72.300 cas confirmés, essentiellement en Chine.

«Nous allons investir 2 millions de dollars dans un programme compétitif pour trouver un vaccin», a indiqué le chef du gouvernement australien dans une déclaration à la presse, ajoutant que «de nombreux projets de recherche sont en cours dans le monde pour accomplir cette tâche, et l'Australie va jouer son rôle dans ce processus».

«Nous voulons attirer les esprits les plus brillants et les plus intelligents de l’Australie pour travailler sur ce projet», a souligné M. Morrison lors de sa visite à l’Institut Doherty à Melbourne, au sud-est de l’Australie, qui est considéré comme le premier laboratoire hors de Chine à parvenir à répliquer le nouveau coronavirus (2019-nCoV). Des chercheurs australiens peuvent ainsi demander des subventions auprès du Fonds pour l'avenir de la recherche médicale, qui s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par plusieurs entités scientifiques australiennes, notamment l’Institut Doherty, l’Organisation australienne pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO) et l'Université du Queensland. Le mois dernier, l'Institut Doherty est devenu le premier laboratoire hors de Chine à parvenir à répliquer le nouveau coronavirus (2019-nCoV), faisant naître l’espoir d’un vaccin contre l’épidémie de pneumonie virale.

Cette réplique du nouveau virus chinois donne la possibilité aux scientifiques de créer des anticorps tests, leur permettant de détecter le virus chez des patients avant même qu’ils ne présentent de symptômes de la maladie, selon Mike Catton, le directeur adjoint de l’Institut Doherty, qui va partager le virus lui-même avec les laboratoires dans le monde via l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Australie compte actuellement 15 cas confirmés du nouveau coronavirus alors que vingt-quatre Australiens figurent parmi les 355 cas confirmés à bord du bateau Diamond Princess, selon le ministère australien de la Santé.