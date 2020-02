Un accident d'autobus, tombé dans un ravin dimanche dans le sud-ouest du Salvador, a fait sept morts et 40 blessés, selon la police salvadorienne qui a revu ainsi à la baisse le bilan initial qui faisait état de 11 tués.

L'accident s'est produit près du village de Chiltiupan, à environ 55 km au sud-ouest de la capital San Salvador, sur une route connue pour sa dangerosité en raison de ses nombreux virages et des gouffres qui la bordent. «Il y a eu une confusion entre les institutions qui ont participé aux secours (...) Des personnes transportées (vers l'hôpital) et dont l'état était jugé grave ont été comptabilisées comme décédées», a expliqué un porte-parole de l'organisme de secours La Croix Verte. «Le nombre de morts peut augmenter», avec le décès de blessés graves, a cependant prévenu le directeur de la police salvadorienne Mauricio Arriaza. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident serait dû à «des problèmes mécaniques et à une vitesse excessive», a indiqué le service de presse de la présidence dans un communiqué.